JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menang 2-0, Semen Padang Putus Rekor Kekalahan Atas Dewa United

Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:05 WIB
Penjaga gawang Dewa United Sonny Stevens mati langkah usai bola hasil tendangan bebas Filipe Chaby merobek gawang Dewa United di Stadion Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat, (15/8/2025). ANTARA/Muhammad Zulfikar

jpnn.com - PADANG - Laga Semen Padang vs Dewa United pada lanjutan BRI Super League di Stadion Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tim tuan rumah.

Kemenangan itu membuat Semen Padang berhasil memutus rekor kekalahan atas Dewa United.

Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak oleh Filipe Chaby dan Bruno Gomes di penghujung laga tepatnya pada menit Ke-90+3 dan 90+7.

Hasil positif ini sekaligus memutus rekor buruk pertemuan antara Semen Padang FC dengan Dewa United.

"Kami berhasil mendapatkan tiga poin dan ini memang target kami sebelum pertandingan," kata Pelatih Semen Padang FC Eduardo Almeida di Stadion Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (15/8).

Edu, sapaan akrab Eduardo Almeid, mengatakan seusai kalah dari Persib Bandung, Semen Padang FC melakukan persiapan terbaik.

Selain memasang target poin penuh, dia menyadari klub asal Ranah Minang tersebut berhadapan dengan tim yang kuat sehingga butuh perbaikan penuh dari pertemuan sebelumnya.

Menurut dia, Rosad Setiawan dan kawan-kawan sudah berhasil menjalankan instruksi pelatih dan konsisten hingga peluit panjang dibunyikan wasit.

Semen Padang vs Dewa United di BRI Super League berakhir dengan skor 2-0. Semen Padang putus rekor kekalahan atas Dewa United.

