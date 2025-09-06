Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menang 5-0 Atas Makau, Timnas U-23 Indonesia Tempel Korea Selatan

Sabtu, 06 September 2025 – 22:19 WIB
Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Muhammad Rayhan Hannan (ketiga kiri) bersama rekan-rekannya berselebrasi usai membobol gawang Timnas U-23 Makau dalam Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (6/9/2025). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/rwa.

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional U-23 Indonesia menang telak 5-0 atas Timnas Makau.

Kemenangan Timnas U-23 Indonesia pada laga kedua Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (6/9) malam, itu menjaga asa Skuad Garuda lulus ke putaran final di Arab Saudi.

Hasil ini membawa Timnas U-23 Indonesia berada di posisi kedua klasemen Grup J dengan 4 poin, tertinggal dua poin dari Korea Selatan yang memimpin grup. Makau berada di dasar klasemen tanpa poin. Sementara, Laos di urutan ketiga dengan satu poin.

Timnas U-23 langsung mengambil inisiatif sejak menit awal dengan menguasai bola dan menekan pertahanan Makau.

Gol pembuka tercipta pada menit ke-4 akibat gol bunuh diri bek Makau, Ieong Lek Hang, yang salah mengantisipasi umpan lambung dari sisi kiri.

Tiga menit berselang, Hokky Caraka nyaris menggandakan keunggulan lewat sundulan, tetapi bola masih melambung.

Indonesia terus mendominasi. Pada menit ke-17, Arkhan Fikri mencetak gol kedua melalui sepakan voli memanfaatkan umpan silang Frengky Missa, yang tidak sempurna disapu pertahanan Makau.

Meski terus menyerang, peluang dari Toni Firmansyah, Dion Markx, dan Rayhan Hannan masih bisa digagalkan kiper Makau, Lam Chak Fong, hingga babak pertama usai dengan skor 2-0.

