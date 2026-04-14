Menang Badminton Lawan Hesti & Ayu, Luna Maya dan Cinta Laura Akui Sempat Khawatir

Selasa, 14 April 2026 – 13:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Luna Maya dan Cinta Laura memenangkan pertandingan badminton dengan skor yang cukup telak dalam SporTstive+ Edition Badminton.

Luna dan Cinta menang dengan skor 21-5, 21-15 saat menghadapi Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata dalam ajang yang diinisiasi oleh RCTI+ bersama TS Media tersebut.

Luna menilai kunci kemenangan mereka terletak pada fokus dan sifat kompetitif yang dimiliki keduanya.

Dia menyebut mereka mampu masuk ke dalam ritme permainan yang bagus, meskipun kemampuan teknisnya tak beda jauh dengan lawan.

“Kalau sudah in the zone tuh fokus banget, kayaknya itu yang membantu kami bisa menang. Karena secara skill sebenarnya kami nggak jauh beda," kata Luna Maya di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan.

Luna Maya pun sempat merasa tidak percaya diri sebelum bertanding.

Mengingat sudah cukup lama tidak menyentuh raket badminton dan lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan tenis dalam beberapa tahun terakhir.

Luna bahkan mengakui pada sesi latihan perdana permainannya sangat buruk, karena terbawa gaya memukul bola tenis.