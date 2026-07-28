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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menang dari DPMM FC, Persib Jadi Semifinalis Pertama Piala Presiden 2026

Selasa, 28 Juli 2026 – 22:04 WIB
Menang dari DPMM FC, Persib Jadi Semifinalis Pertama Piala Presiden 2026 - JPNN.COM
Striker Persib Balsa Sekulic mengeksekusi tendangan penalti saat melawan DPMM FC di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menundukkan klub Brunei, DPMM FC, dengan skor 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7) malam.

Pada pertandingan kedua babak fase Grup A Piala Presiden 2026 itu, satu-satunya gol Persib dicetak oleh Balsa Sekulic di menit 72.

Persib memainkan kombinasi pemain muda dan lokal saat menghadapi DPMM di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. 

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Pada babak pertama, pelatih Igor Tolic hanya menurunkan dua pemain asing, yakni Julio Cesar dan Ramon Tanque. Selebihnya, kesempatan diberikan kepada pemain lokal dan talenta muda untuk menunjukkan kemampuan

Persib langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama lahir melalui rekrutan anyar Ikwan Ali Tanamal.

Menyerang dari sisi kiri, Ikwan sempat melewati lini pertahanan lawan, tetapi bola lebih dahulu keluar lapangan sehingga peluang terbuang.

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Dikomandoi Dedi Kusnandar yang mengenakan ban kapten, permainan Maung Bandung masih belum berkembang.

Alur serangan yang dibangun Pangeran Biru belum mampu menembus rapatnya pertahanan DPMM FC.

Persib Bandung bersusah payah mengalahkan DPMM FC di penyisihan Grup A Piala Presiden 2026.

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TAGS   Persib  Piala Presiden 2026  DPMM FC  Balsa Sekulic  Persib Bandung 
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