Menang dari DPMM FC, Persib Jadi Semifinalis Pertama Piala Presiden 2026

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menundukkan klub Brunei, DPMM FC, dengan skor 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7) malam.

Pada pertandingan kedua babak fase Grup A Piala Presiden 2026 itu, satu-satunya gol Persib dicetak oleh Balsa Sekulic di menit 72.

Persib memainkan kombinasi pemain muda dan lokal saat menghadapi DPMM di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Pada babak pertama, pelatih Igor Tolic hanya menurunkan dua pemain asing, yakni Julio Cesar dan Ramon Tanque. Selebihnya, kesempatan diberikan kepada pemain lokal dan talenta muda untuk menunjukkan kemampuan

Persib langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama lahir melalui rekrutan anyar Ikwan Ali Tanamal.

Menyerang dari sisi kiri, Ikwan sempat melewati lini pertahanan lawan, tetapi bola lebih dahulu keluar lapangan sehingga peluang terbuang.

Dikomandoi Dedi Kusnandar yang mengenakan ban kapten, permainan Maung Bandung masih belum berkembang.

Alur serangan yang dibangun Pangeran Biru belum mampu menembus rapatnya pertahanan DPMM FC.