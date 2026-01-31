Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Pukul Persis, Persib Aman dari Kejaran Borneo FC

Sabtu, 31 Januari 2026 – 17:57 WIB
Pukul Persis, Persib Aman dari Kejaran Borneo FC
Persib Bandung merayakan gol yang bersarang di gawang Persis Solo. Foto: persib

jpnn.com - SOLO - Tim penghuni zona degradasi Persis Solo belum bisa meredam juara bertahan Super League, Persib Bandung, pada pertemuan di pekan ke-19, Sabtu (31/1) sore WIB.

Persis si tuan rumah kalah, tetapi penampilan debut sejumlah muka baru di tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu terbilang lumayan.

Persib Bandung unggul di babak pertama melalui gol tandukan Andrew Jung di menit ke-39.

Itulah gol semata wayang dalam laga di Stadion Manahan tersebut.

Hasil yang membuat Persib memastikan tetap berada di puncak pada pekan ke-19, apa pun hasil pertandingan si pesaing terdekat Borneo FC Samarinda -yang menjamu PSIm Yogyakarta, Minggu (1/2). (fs/jpnn)

Klasemen Super League
Klasemen Super League

Persib Bandung si pemimpin klasemen Super League cuma menang tipis dari Persis Solo si juru kunci.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

