Menang Dua Kali Beruntun, Persib Diselimuti Aura Positif Menjelang Hadapi Bali United

Kamis, 30 Oktober 2025 – 11:03 WIB

jpnn.com -

Persib Bandung sedang berada dalam suasana positif seusai kemenangan atas Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26.

Hasil itu memperpanjang tren positif Maung Bandung dalam dua laga terakhir di kompetisi domestik.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kemenangan tersebut berdampak langsung pada atmosfer latihan tim.

Aura Positif Persib Bandung

Dalam sesi latihan yang digelar kemarin, para pemain tampak bersemangat dan menikmati suasana penuh keceriaan.

"Semuanya bagus, pemain yang kemarin bermain hanya berlatih ringan dan yang tidak bermain berlatih ekstra. Atmosfernya bagus," kata Hodak di Bandung, Kamis (30/10/2025).

Hodak pun membawa kabar baik menjelang laga berikutnya melawan Bali United di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025) mendatang.

Andrew Jung dan Frans Putros Siap Tampil

Dua pemain yang sebelumnya cedera, Andrew Jung dan Frans Putros, sudah pulih sepenuhnya. Mereka kemungkinan besar dibawa dalam perjalanan ke Pulau Dewata.