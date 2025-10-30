Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menang Dua Kali Beruntun, Persib Diselimuti Aura Positif Menjelang Hadapi Bali United

Kamis, 30 Oktober 2025 – 11:03 WIB
Skuad Persib Bandung dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

Persib Bandung sedang berada dalam suasana positif seusai kemenangan atas Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26.

Hasil itu memperpanjang tren positif Maung Bandung dalam dua laga terakhir di kompetisi domestik.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kemenangan tersebut berdampak langsung pada atmosfer latihan tim.

Aura Positif Persib Bandung

Dalam sesi latihan yang digelar kemarin, para pemain tampak bersemangat dan menikmati suasana penuh keceriaan.

"Semuanya bagus, pemain yang kemarin bermain hanya berlatih ringan dan yang tidak bermain berlatih ekstra. Atmosfernya bagus," kata Hodak di Bandung, Kamis (30/10/2025).

Hodak pun membawa kabar baik menjelang laga berikutnya melawan Bali United di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025) mendatang.

Andrew Jung dan Frans Putros Siap Tampil

Dua pemain yang sebelumnya cedera, Andrew Jung dan Frans Putros, sudah pulih sepenuhnya. Mereka kemungkinan besar dibawa dalam perjalanan ke Pulau Dewata.

Persib tengah dalam atmosfer yang bagus usai dua kemenangan beruntun yang diterimanya, dan jadi modal jelang laga kontra Bali United.

TAGS   Persib  Bali United  Persib Bandung  Persib vs Bali United  Super League 
