Menang Lawan Arema FC, Persija Jakarta Ukir Rekor Baru

Minggu, 09 November 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Arema FC di laga lanjutan Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Kanjuruhan, Malang (8/11) Rizky Ridho dan kolega menang dengan skor tipis 2-1.

Pelatih Persija Mauricio Souza sejatinya tidak begitu puas dengan penampilan Macan Kemayoran utamanya di babak pertama.

Mantan juru taktik asal klub Madura United tersebut menilai anak asuhannya bermain dengan tempo lambat.

Terbukti pemilik 11 gelar juara itu tertinggal terlebih dahulu setelah tendangan bebas Valdeci Moreira di menit ke-12 meluncur deras ke gawang Carlos Eduardo.

Beberapa perubahan yang terjadi di babak kedua berpengaruh untuk permainan Persija Jakarta yang mulai tampil menekan.

Alhasil dua gol balasan mampu tercipta oleh Eksel Runtukahu pada menit ke-48 dan 50.

“Sejak awal kami sudah tahu bahwa pertandingan ini tidak akan mudah. Kami berhadapan dengan tim yang bagus,” kata Mauricio.