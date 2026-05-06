Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menang Lawan China, Timnas U-17 Indonesia Langsung Fokus Matangkan Strategi Hadapi Qatar

Rabu, 06 Mei 2026 – 09:45 WIB
Menang Lawan China, Timnas U-17 Indonesia Langsung Fokus Matangkan Strategi Hadapi Qatar - JPNN.COM
Selebrasi Keanu Sanjaya seusai mencetak gol pada menit ke-87 untuk Timnas Indonesia melawan China pada ajang AFC U-17 Asian Cup 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Selasa (5/5). Foto: Dokumentasi AFC

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia mencoba fokus menghadapi laga berikutnya pada AFC U-17 Asian Cup 2026 setelah menang melawan China.

Berlaga Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Selasa (5/5) skuad Garuda Muda menang dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan Timnas Indonesia pada laga ini dicetak oleh Keanu Sanjaya pada menit ke-87.

Baca Juga:

Pelatih Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto berharap kemenangan atas China menjadi motivasi menghadapi laga berikutnya.

Dijadwalkan Matthew Baker dan kawan-kawan setelah ini bakal jumpa Qatar, Sabtu (9/5) mendatang.

Qatar diwaspadai mengingat mereka sempat unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya kalah 1-3 dari Jepang.

Baca Juga:

“Untuk lawan Qatar, kami sudah analisa. Mereka juga mengandalkan permainan switch play seperti China.”

“Kami masih punya waktu untuk mematangkan taktik menghadapi mereka,” ujar manajer kelahiran 13 Juli 1976 itu.

Timnas Indonesia mencoba menyiapkan strategi untuk menghadapi Qatar di Piala Asia U-17 setelah raih kemenangan perdana lawan China, Selasa (5/5)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Timnas U-17 Indonesia 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp