Menang Tipis atas PSIM, Persib Simpan Tenaga untuk Hadapi Persija?

Senin, 04 Mei 2026 – 21:04 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengamankan tiga poin penting seusai menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 pada pekan ke-31 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026).

Gol kilat dari Patricio Matricardi saat laga baru berjalan dua menit langsung mengubah arah pertandingan. Memanfaatkan skema bola mati, Persib unggul cepat.

Alih-alih terus menekan, Maung Bandung seperti memilih jalur aman. Mereka tetap menciptakan peluang, dengan mencatatkan 16 tembakan. Namun, penyelesaian akhir jadi masalah klasik yang kembali muncul.

Penampilan gemilang Cahya Supriadi di bawah mistar PSIM juga membuat keunggulan Persib tak bertambah. Setidaknya lima peluang matang berhasil dimentahkan kiper muda tersebut.

Pelatih Bojan Hodak melihat ada kecenderungan timnya terlalu cepat menurunkan intensitas setelah unggul.

“Kami mencetak gol cepat, tetapi kemudian terlalu banyak menunggu dan memberikan bola ke lawan,” ujarnya.

Meski penguasaan bola sempat lebih banyak dipegang PSIM, lini belakang Persib tetap solid. Teja Paku Alam relatif minim ancaman berbahaya sepanjang laga.

Masalah utama justru ada di depan. Nama-nama seperti Ramon Tanque, Andrew Jung, Berguinho, hingga Thom Haye bergantian membuang peluang emas.