Menang Tipis Atas Rayo Vallecano, Crystal Palace Juara Liga Conference

Kamis, 28 Mei 2026 – 08:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Crystal Palace meraih gelar juara Liga Conference 2025/26. Pada partai final di Leipzig Arena, Kamis, Crystal Palace menang tipis 1-0 atas Rayo Vallecano.

Gol tunggal Jean-Philippe Mateta memastikan The Eagles mengangkat trofi Eropa pertama dalam sejarah klub, demikian yang dilansir laman resmi UEFA.

Laga final berlangsung ketat sejak menit awal. Crystal Palace dan Rayo Vallecano sama-sama tampil agresif. Namun, rapatnya pertahanan membuat kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Rayo lebih dahulu mengancam pada menit ke-25 lewat Alemao yang menerima umpan Pep Chavarria.

Namun, penyelesaian akhirnya masih melebar dari sasaran.

Wakil Spanyol itu kembali mendapat peluang menjelang turun minum saat Unai Lopez melepaskan tembakan mendatar dari depan kotak penalti pada menit ke-39. Hanya saja, bola lagi-lagi gagal mengarah ke gawang.

Crystal Palace bukan tanpa peluang. Menjelang babak pertama berakhir, Adam Wharton mengirim umpan silang akurat yang disambut sundulan Tyrick Mitchell.

Sayangnya, peluang emas itu belum mampu mengubah kedudukan. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga jeda.