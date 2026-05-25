Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Menangis Setelah Tonton Film Pesta Babi, Megawati Kritik Praktik Alih Fungsi Hutan

Senin, 25 Mei 2026 – 14:28 WIB
Menangis Setelah Tonton Film Pesta Babi, Megawati Kritik Praktik Alih Fungsi Hutan - JPNN.COM
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai, Jakarta, Sabtu (18/4). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengaku menangis setelah menyaksikan film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono.

Hal demikian dikatakan Megawati saat menjadi pembicara dalam forum bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, pada Jumat (22/5).

"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya," kata dia seperti dikutip dari laman resmi UGM, Senin (25/5).

Baca Juga:

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu mengungkap keprihatinan terhadap kondisi hutan setelah menyaksikan film Pesta Babi.

"Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah," kata Megawati.

Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu dalam acara menyebut Indonesia selama ini belum sepenuhnya memanfaatkan potensi laut sebagai pondasi pembangunan nasional.

Baca Juga:

Menurut dia, langkah itu justru berkebalikan dengan kekayaan hayati laut yang melimpah, serta posisi strategis di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik milik Indonesia.

"Indonesia itu bukan sekadar negara daratan. Kita adalah bangsa maritim dengan posisi strategis di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik," kata Megawati.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkap keprihatinan terhadap kondisi hutan setelah menyaksikan film Pesta Babi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Megawati Soekarnoputri  Megawati  PDIP  Pesta Babi 
BERITA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp