Menantang Persib, PSM Makassar Siapkan Banyak Terobosan

Kamis, 25 Desember 2025 – 13:42 WIB
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - MAKASSAR - PSM Makassar bertandang ke kandang Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-8 Super League, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12).

Juke Eja -julukan PSM, datang ke Bandung setelah menelan kekalahan kandang dari Malut United FC di laga sebelumnya.

Pada laga itu, Pasukan Ramang mengakui keunggulan Malut United 0-1.

Meski sebenarnya ada potensi untuk menang. Sebab, di laga itu PSM Makassar punya banyak peluang mencetak gol. Penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang harus tuntas sebelum tandang ke Bandung.

Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha menggenjot skuatnya. Tidak ada jeda alias waktu libur yang diberikan kepada Yuran Fernandes dan kawan-kawan, setelah pertandingan melawan Malut United.

Selama enam hari, Tomas memberi menu latihan yang fokus ke penyelesaian peluang di depan gawang.

Selain penyelesaian akhir, fokus pertahanan juga menjadi kelemahan di pertandingan sebelumnya. Gol Malut United terjadi saat babak pertama baru berjalan dua menit. Percobaan pertama dan peluang pertama lawan langsung berbuah gol.

"Kenapa kami kalah? Karena kami membuat mudah untuk lawan. Kami memberi peluang kepada mereka di menit-menit awal dan mereka bisa membuat gol mudah. Kami juga tidak mengonversi peluang-peluang kami," ujar Tomas.

Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha menggenjot skuatnya menjelang menghadapi Persib Bandung. Tidak ada jeda.

