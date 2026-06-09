Menanti Kelahiran Hot Hatchback Listrik yang Membawa Darah Legenda Peugeot

Selasa, 09 Juni 2026 – 11:06 WIB

jpnn.com - Nama GTi yang selama puluhan tahun identik dengan mobil hatchback kencang milik Peugeot segera kembali ke panggung otomotif.

Kali ini, legenda tersebut lahir dalam wujud yang berbeda melalui Peugeot E-208 GTi, sebuah hot hatch bertenaga listrik.

Peugeot memilih ajang Le Mans 24 Hour Village sebagai lokasi peluncuran versi produksi massal mobil tersebut.

Momen itu terasa makin istimewa, karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun kiprah Peugeot di balap Le Mans 24 Jam.

Merayakan sejarah panjang tersebut, pabrikan asal Prancis itu memamerkan tiga unit E-208 GTi dengan balutan warna biru, putih, dan merah.

Kombinasi tersebut merepresentasikan bendera nasional Prancis, sekaligus mempertegas identitas khas merek berlambang singa itu.

Menariknya, versi produksi E-208 GTi tetap mempertahankan desain yang sangat dekat dengan model konsep yang diperkenalkan sebelumnya.

Peugeot tampaknya memilih tidak melakukan perubahan besar, setelah mendapat respons positif dari para penggemar GTi dan calon konsumen di berbagai negara.