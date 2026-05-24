Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Menanti Kelahiran Kembali Citroen 2CV dalam Versi EV

Minggu, 24 Mei 2026 – 06:14 WIB
Menanti Kelahiran Kembali Citroen 2CV dalam Versi EV - JPNN.COM
Gambar siluet Citroen 2CV. Foto: stellantis

jpnn.com - Setelah puluhan tahun hanya hidup dalam kenangan para pencinta otomotif, Citroen akhirnya memastikan salah satu model paling ikoniknya bakal kembali ke jalanan.

Bedanya, kali ini Citroen 2CV hadir tanpa mesin bensin, melainkan sepenuhnya bertenaga listrik.

Mobil mungil legendaris asal Prancis itu diumumkan bakal debut dalam versi EV pada ajang Paris Motor Show 2026 yang digelar Oktober mendatang.

Baca Juga:

Kehadiran 2CV listrik sekaligus menandai comeback model tersebut setelah 36 tahun berhenti diproduksi.

Sejak pertama kali meluncur pada 1949 hingga pensiun pada 1990, 2CV dikenal sebagai mobil rakyat dengan desain sederhana, bodi ringan, dan harga terjangkau.

Tak heran jika penjualannya mampu menembus lebih dari lima juta unit di berbagai negara.

Baca Juga:

Kini, Citroen mencoba menghidupkan kembali daya tarik klasik itu untuk pasar kendaraan listrik Eropa.

Di bawah payung Stellantis, Citroen ingin menghadirkan EV murah yang tetap praktis digunakan harian.

Setelah puluhan tahun hanya hidup dalam kenangan para pencinta otomotif, Citroen akhirnya memastikan salah satu model paling ikoniknya bakal kembali, 2CV.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Citroen  Citroen 2CV  Mobil listrik mungil  mobil listrik Citroen  Harga Citroen 2CV 
BERITA CITROEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp