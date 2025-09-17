Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Menanti Kemeriahan Konser Muse di Jakarta

Rabu, 17 September 2025 – 07:17 WIB
Menanti Kemeriahan Konser Muse di Jakarta - JPNN.COM
Poster konser Muse Live in Jakarta. Foto: Dok. Ravel Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Band rock alternatif asal Inggris, Muse akan segera menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada Jumat (19/9).

Rundown konser bertajuk Muse Live in Jakarta sudah diumumkan. Open gate bakal dimulai pukul 15.00 WIB. Sementara itu, Muse dijadwalkan beraksi mulai 19.30 WIB.

Konser bertajuk Muse Live in Jakarta tersebut dipromotori oleh Ravel Entertainment.

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy mengaku bangga akhirnya bisa mengadakan konser Muse.

"Akhirnya kami bisa membawa Muse untuk kembali konser di Jakarta," ungkap Ravel Junardy di Jakarta belum lama ini.

Bos Hammersonic Festival itu mengatakan bahwa dirinya tertarik mendatangkan Muse karena memiliki banyak penggemar di Indonesia.

Menurutnya, Muse selalu memberikan pertunjukan luar biasa saat menggelar konser.

"Indonesia punya basis penggemar Muse terbesar di Asia Tenggara, Muse adalah salah satu legenda musik rock," jelasnya.



