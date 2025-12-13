Menanti Sang Juara, Malut United Antusias Tantang Persib Bandung

jpnn.com - Malut United akan menghadapi Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-12 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan big match ini diprediksi berlangsung menarik mengingat hampir sebagian besar pemain inti Persib musim lalu kini berseragam Malut United.

Tercatat, ada lima mantan pemain Persib yang kini memperkuat klub berjuluk Laskar Kie Raha, yakni David da Silva, Ciro Alves, Tyronne del Pino, Gustavo Franca, dan Dimas Drajad.

Antusiasme Malut United Sambut Persib Bandung

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengatakan seluruh pemainnya menunjukkan antusiasme tinggi menantikan pertandingan tersebut.

Dia menyebut persiapan telah dilakukan secara intensif menjelang laga yang akan digelar di Stadion Kie Raha, Ternate, pada Minggu (14/12/2025).

"Kami sudah melakukan persiapan lebih dari 10 hari. Saya melihat pemain-pemain sangat antusias menunggu pertandingan tunda melawan Persib ini karena mereka juga sangat semangat dalam berlatih," kata Hendri dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (13/12).

Lebih lanjut, Hendri memastikan kondisi seluruh pemain berada dalam keadaan bugar dan siap tampil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

"Semua pemain dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan pada pertandingan ini kami bisa mencuri poin dari Persib di kandang," sambungnya.