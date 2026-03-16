Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Menanti Sikap Pemerintah soal Ekonomi di Tengah Tekanan Global

Senin, 16 Maret 2026 – 08:00 WIB
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

jpnn.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti  menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp 16.500 per USD, sementara saat ini rupiah mendekati Rp 17.000 per USD.

Baca Juga:

Menurut Esther, kondisi tersebut dapat membuat beban anggaran negara meningkat karena berbagai komponen belanja yang menggunakan denominasi USD akan ikut membengkak.

Terlebih bisa mengakibatkan ruang fiskal pemerintah untuk melakukan berbagai program pembangunan menjadi terbatas.

"Belum lagi harga minyak sekarang tembus USD 100 per barel, berbeda jauh dari asumsi harga minyak di APBN USD 70 per barel," katanya.

Baca Juga:

Meski demikian, Esther menilai pemerintah masih bisa mengantisipasi dengan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Pertama, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Indef  Ekonomi  APBN  rupiah  investasi 
BERITA INDEF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp