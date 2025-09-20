Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menarini Indonesia Sabet 2 Kategori Penghargaan di Brand Choice Awards 2025

Sabtu, 20 September 2025 – 19:18 WIB
Menarini Indonesia Sabet 2 Kategori Penghargaan di Brand Choice Awards 2025 - JPNN.COM
Menarini Indonesia Sabet 2 Kategori Penghargaan di Brand Choice Awards 2025. Foto: Menarini Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menarini Indonesia meraih penghargaan Brand Choice Awards 2025 yang digelar Infobrand.id.

Adapun dua produk yang mendapatkan penghargaan itu, yakni Transpulmin dan Dermatix Ultra. 

Lydia Tjahaja selaku Menarini Consumer Health Director Menarini Indonesia menyatakan penghargaan tersebut menjadi bukti kepercayaan konsumen terhadap produk-produk naungannya.

Dia menilai penghargaan ini diraih berkat portofolio produk yang beragam dan berkualitas tinggi di berbagai area terapi.

Transpulmin meraih penghargaan untuk Brand Choice Award for Mom & Kids 2025 untuk Kategori Baby Balm.

Di sisi lain, Dermatix Ultra meraih penghargaan Brand Choice Award for Health & Beauty 2025 untuk Kategori Krim Penghilang Bekas Luka.

Transpulmin diklaim menjadi #1 Market Leader & Most Growing Decongestant Brand di e-commerce dan telah menjadi pilihan para ibu selama lebih dari 25 tahun.

Sementara itu, Dermatix Ultra diklaim menjadi #1 Market Leader in Scar Category, sebagai solusi efektif untuk perawatan bekas luka.

Menarini Indonesia meraih penghargaan Brand Choice Awards 2025 yang digelar Infobrand.id, untuk dua kategori ini.

