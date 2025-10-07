Menbud Fadli Zon dan PM Timor Leste Xanana Gusmao Perkuat Kerja Sama Kebudayaan Bilateral

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon melakukan kunjungan kenegaraan ke Timor-Leste. Kunjungan itu dalam rangka memperingati 23 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Timor Leste dan memperkuat kerja sama kebudayaan.

Dalam rangkaian tersebut, Menteri Kebudayaan berkesempatan melakukan dialog strategis dengan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao.

“Merupakan suatu kehormatan, saya bisa bertemu dan berdialog dengan Perdana Menteri Timor-Leste, Yang Mulia Xanana Gusmao, pada hari ini di Dili, Timor Leste,” ujar Menteri Fadli.

Dalam dialog tersebut, Menteri Kebudayaan turut menyampaikan komitmennya untuk mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat, khususnya dengan Timor-Leste.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan sejumlah kerja sama kebudayaan, seperti interaksi langsung antarindividu dari negara yang berbeda (people-to-people contact) hingga program residensi.

“Dalam pertemuan ini, saya menegaskan bahwa Indonesia dan Timor-Leste adalah dua negara yang tidak hanya berdekatan secara geografis, tetapi juga terikat oleh sejarah, tradisi, budaya, bahasa. Saya meyakini pentingnya untuk memperkuat hubungan dan kerja sama kebudayaan dengan Timor-Leste, termasuk melalui program residensi, film, dan yang tak kalah penting, people-to-people contact," tutur Menteri Fadli.

Baca Juga: Hubungan Unik Indonesia dan Timor Leste Setelah Kisah Kelam di Masa Lalu

Hadir untuk mendampingi Menteri Kebudayaan dalam kunjungan kenegaraan, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyithoh Annisa Ramadhani Alkatiri; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; dan Direktur Promosi Kebudayaan, Undri.

Menutup dialog strategis, Menbud Fadli turut mengundang Perdana Menteri Xanana Gusmao untuk menghadiri acara Indonesia-Pacific Cultural Synergy (IPACS) yang akan diselenggarakan Kementerian Kebudayaan pada November mendatang.