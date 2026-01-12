Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menbud Fadli Zon Dorong Pemetaan Talenta Seni Berbasis Talent DNA

Senin, 12 Januari 2026 – 13:47 WIB
Menbud Fadli Zon Dorong Pemetaan Talenta Seni Berbasis Talent DNA - JPNN.COM
Rapat pembahasan SDM kebudayaan dan manajemen talenta yang di Gedung E Kementerian Kebudayaan, Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mendorong penguatan sistem pemetaan talenta seni berbasis data sebagai fondasi kebijakan pengembangan kebudayaan nasional.

Dia menilai pemetaan sumber daya manusia kebudayaan perlu dilakukan secara menyeluruh agar pengembangan talenta tidak lagi bertumpu pada asumsi.

Fadli menilai pendekatan Talent DNA memiliki potensi untuk diterapkan secara nasional karena mampu mengidentifikasi bakat terpendam sejak dini dan membuka ruang kolaborasi lintas sektor.

Baca Juga:

“Kalau ini menjadi program nasional, kita bisa mengetahui bakat terpendam siswa di seluruh Indonesia,” ujar Menbud Fadli Zon, dalam keterangan resmi, Senin (12/1).

Pernyataan itu disampaikan saat rapat pembahasan pemetaan SDM kebudayaan dan manajemen talenta di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta, yang turut memaparkan hasil pemetaan berbasis Talent DNA oleh ESQ Group.

Dalam forum tersebut, Fadli menegaskan perlunya menempatkan seni setara dengan bidang lain dalam pembangunan talenta nasional.

Baca Juga:

“Pemerintah berencana mengedepankan STEM ke depan. Itu bisa ditambahkan menjadi STEAM, dengan memasukkan arts di dalamnya,” katanya.

Founder ESQ Group, Ary Ginanjar Agustian, menjelaskan pemetaan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan enam bulan sebelumnya dengan kementerian. Proses dilakukan melalui Talent DNA yang diisi siswa dari SMA Labschool Kebayoran, SMPN 1 Megamendung, dan SMAN 31 Jakarta.

Menbud Fadli Zon dorong pemetaan talenta seni berbasis Talent DNA sebagai dasar kebijakan budaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menbud Fadli Zon  talenta seni  talent dna  Budaya  Kemenbud 
BERITA MENBUD FADLI ZON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp