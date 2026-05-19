JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mencari Gus Rozin di Temu Nasional Ponpes, Cak Imin: Penting nih Menjelang Muktamar

Selasa, 19 Mei 2026 – 08:05 WIB
(dari kiri) Pengasuh ponpes KH Said Aqil Siroj, tokoh NU KH Manarul Hidayat, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat pembukaan Temu Nasional Pondok Pesantren, Jakarta, Senin (18/5). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) secara khusus menyapa Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin dalam acara Temu Nasional Pondok Pesantren.

Momen tersebut terjadi saat Cak Imin menyampaikan sambutannya dalam acara yang dihadiri pimpinan pondok pesantren tersebut.

"Kiai Ghaffar Rozin, Ketua PWNU Jawa Tengah. Mana Gus Rozin tadi ya? Penting nih menjelang muktamar," kata Cak Imin disambut tawa hadirin yang hadir, Senin (18/5).

Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin sendiri menjadi sorotan setelah Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar muktamar paling lambat awal Agustus 2026.

"Jika hingga Agustus 2026 muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU," kata Gus Rozin beberapa waktu lalu.

Gua Rozin menjelaskan kedatangan para ketua PWNU ke kantor PBNU itu sebagai bentuk konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi.

Menurut dia, ada keprihatinan mendalam pascakesepakatan islah belum ada progres yang berarti untuk memecahkan kebuntuan komunikasi pada elite PBNU.

Forum juga telah berdiskusi beberapa kali dan tidak menemukan solusi lain kecuali melalui pelaksanaan muktamar sesegera mungkin.

