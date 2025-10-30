Mencekam, Gajah Mengepung Rumah Warga di Pekanbaru, Anak Kelas 2 SD Terinjak

Kamis, 30 Oktober 2025 – 13:21 WIB

jpnn.com - PEKANBARU - Seorang anak perempuan bernama Citra, siswi kelas 2 SDN 128 Rantau Panjang, Rumbai Barat, Pekanbaru, diinjak gajah pada Kamis (30/10) subuh.

Citra mengalami luka serius di sekujur tubuh, saat ini menjalani penanganan medis di RSUD Arifin Ahcmad.

Peristiwa mencekam itu terjadi sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Ikan Arwana RT 02/RW 02, Kelurahan Rantau Panjang.

Menurut keterangan Sardo Purba, ayah korban, insiden bermula ketika dia mendengar suara aneh dari arah depan rumah.

“Saya mendengar suara di depan pintu, lalu saya buka, ternyata ada satu ekor gajah tepat di depan rumah,” kata Sardo.

Sontak, dia menutup pintu dengan cepat dan berusaha menyelamatkan keluarganya melalui pintu belakang.

Sardo bersama istri dan empat anaknya berlari keluar rumah, tetapi tiba-tiba seekor gajah lain muncul dari arah kebun sawit di samping rumah dan mengejar mereka.

“Saat kami lari, anak saya yang nomor dua diinjak kepalanya oleh gajah itu,” ujar Sardo dengan suara gemetar.