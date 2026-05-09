Mencekam Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe, Polisi Jadi Korban

Sabtu, 09 Mei 2026 – 14:13 WIB
Kendaraan yang dibakar massa saat kerusuhan di Stadiun Lukas Enembe, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, usai Persipura kalah 0-1 dari Adyaksa FC. ANTARA/HO-Dokumentasi

jpnn.com, JAYAPURA - Kerusuhan pecah di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura.

Pendukung Persipura Jayapura mengamuk seusai tim kesayangannya kalah 01 dari Adyaksa FC pada babak playoff Liga 2 Indonesia.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito mengatakan 14 orang diamankan dalam kerusuhan itu.

"Ke-14 orang yang diamankan masih diperiksa secara intensif oleh penyidik di Polres Jayapura di Doyo, Kabupaten Jayapura," kata Cahyo Sukarnito di Jayapura, Sabtu.

Ia mengatakan belasan orang itu diamankan di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan keterlibatannya dalam kerusuhan tersebut.

"Dari 14 orang yang diamankan itu, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Ia menambahkan dari laporan yang diterima, terungkap dampak kerusuhan mengakibatkan 67 kendaraan roda dua dan roda empat rusak, hilang, dan dibakar.

Selain itu, tercatat 10 orang anggota Polri yang saat itu melakukan tugas pengamanan di stadion dan seorang warga sipil mengalami luka-luka.

