Mencekam, Sebanyak 3.000 Ton Pakaian Bekas Ilegal Masuk ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membeberkan jumlah pakaian impor bekas ilegal yang masuk ke Indonesia.

Maman mengungkapkan, impor pakaian bekas ilegal melonjak dari 12 ton pada 2023 menjadi sekitar 3.000 ton pada 2024. Kemudian tercatat hingga Agustus 2025 mencapai masih di angka sekitar 2.000 ton.

"Data menunjukkan, impor pakaian bekas ilegal pada 2023 mencapai 12 ton, meningkat drastis menjadi sekitar 3.000 ton pada 2024, dan hingga Agustus 2025 sudah mencapai sekitar 2.000 ton," ujar Maman dikutip Kamis (5/11).

Karena itu, politikus Partai Golkar ini mengaku produk impor pakaian bekas ilegal ini sangat mengancam pelaku industri lokal.

"Jumlah ini jelas menghantam produk lokal," katanya.

Sebagai langkah lanjutan, dia menegaskan bahwa pemerintah kini tengah berupaya melindungi pelaku UMKM dengan cara menggantikan produk impor ilegal dengan produk lokal.

"Kami juga telah menerima arahan dari Presiden agar Kementerian UMKM, di bawah koordinasi Menko PMK, menyiapkan program substitusi produk. kami akan dorong pengusaha yang selama ini aktif di produk luar untuk digeser ke lokal," tegasnya.

Politikus Partai Golkar juga menyoroti asumsi publik yang seringkali menganggap produk lokal itu memiliki harga yang mahal.

Ia menganggap harga yang mahal sendiri terbentuk oleh pola perilaku pembelian masyarakat yang cenderung memilih produk luar.