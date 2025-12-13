Close Banner Apps JPNN.com
Mencoba Mengikhlaskan Kepergian Gary Iskak, Richa Novisha: Semua Titipan Allah

Sabtu, 13 Desember 2025 – 19:07 WIB
Mendiang Gary Iskak bersama Richa Novisha. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Richa Novisha mengaku dirinya saat ini masih berproses untuk mengikhlaskan kepergian suaminya, Gary Iskak.

Adapun Gary Iskak meninggal dunia akibat kecelakaan pada 29 November 2025.

"Ya seperti ini. Mencoba untuk berproses, mencoba untuk ikhlas," ujar Richa Novisha di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (12/12).

Bukan tanpa alasan dirinya berupaya tegar menghadapi kepergian suaminya. Sebab dia memahami bahwa semua yang ada dunia, termasuk pasangannya, merupakan titipan Tuhan.

Oleh karena itu, dia pun harus belajar mengikhlaskan kepergian sang suami.

"Balik lagi ya, ini semua titipan Allah. Jadi, mau enggak mau, harus terus semangat, harus ikhlas. Itu bisa kok (dilakukan), karena ibaratnya Allah lagi meminjamkan (almarhum) terus Allah ambil lagi. Ini pesan buat hidup aku," ucap Richa Novisha.

Baginya, berdamai dengan keadaan bukan berarti melupakan, melainkan mengikhlaskan sambil terus melanjutkan hidup.

"Iya, memang harus berdamai. Karena hidup harus terus berjalan. Aku enggak bisa sedih terus, aku harus fight buat anak-anak mungkin," kata Richa Novisha.

TAGS   Richa Novisha  Gary Iskak  Gary Iskak Meninggal  istri Gary Iskak 
