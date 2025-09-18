Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Mencuri Mobil Pikap Petani, Pria di Pagar Alam Diringkus Polisi

Kamis, 18 September 2025 – 19:10 WIB
Mencuri Mobil Pikap Petani, Pria di Pagar Alam Diringkus Polisi - JPNN.COM
Ilustrasi polisi. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG -  Jajaran Kepolisian Resor Pagar Alam menangkap Geriyansen (40) yang diduga sebagai pelaku pencurian mobil pikap milik petani bernama Ridianto (55).

Pelaku yang merupakan warga Bedeng Munir, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, ditangkap di Terminal Nendagung tanpa perlawanan. 

"Pelaku ditangkap beserta barang bukti mobil pikap dengan nomor polisi (nopol) BD 9375 KA, Selasa (16/9) dini hari," kata Kasat Reskrim Polres Pagar Alam Iptu Irawan Chandra, Kamis (18/9). 

Baca Juga:

Irawan mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan dari korban. 

Setelah mendapat laporan, petugas melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. 

Setelah ditangkap, tersangka dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Baca Juga:

"Modus yang dilakukan oleh tersangka, yakni dengan cara membongkar paksa pagar dan mobil yang terkunci," ungkapnya.

Irawan menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat anggota di lapangan.

Seorang pria di Pagar Alam, Sumsel, ditangkap polisi karena mencuri mobil pikap milik petani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  pencurian  Pencuri mobil  mobil petani  polres pagar alam 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp