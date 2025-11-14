Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Mendag Bakal Tindak Tegas Pelanggar Impor Balpres Ilegal, Perusahaan Ditutup

Jumat, 14 November 2025 – 12:58 WIB
Mendag Bakal Tindak Tegas Pelanggar Impor Balpres Ilegal, Perusahaan Ditutup - JPNN.COM
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat meninjau gudang pakaian bekas ilegal di wilayah Kabupaten Bandung, Selasa (19/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pihaknya tengah menindaklanjuti pelaku pelanggaran impor balpres ilegal.

Mendag menjelaskan importir dan distributor balpres ilegal telah diberikan sanksi administratif, berupa penutupan perusahaan.

Selain itu, sanksi administratif lainnya yakni pemusnahan balpres dan meminta importir atau distributor menanggung biaya tersebut.

Baca Juga:

"Ya, jadi kalau sesuai Permendag, kami melakukan pemusnahan atau reekspor, ya kemudian juga memberikan sanksi administrasi," kata Mendag di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11).

Menyusul hal ini, Mendag Budi menegaskan proses hukum pidana akan ditangani pihak berwenang lainnya.

Fokus utama Kementerian Perdagangan saat ini hanya menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan Permendag yang berlaku.

Baca Juga:

"Proses pidana dan seterusnya itu akan proses lebih lanjut, ya. Nanti akan diteruskan oleh teman-teman dari Kementerian/Lembaga yang berwenang untuk itu," katanya.

Mendag menjelaskan balpres pakaian bekas ilegal tersebut ditemukan di 11 gudang, dari 8 pemilik berbeda di Bandung.

Menteri Perdagangan (Mendag) menindak tegas pelanggar impor balpres ilegal, perusahaan ditutup, barang dimusnahkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   balpres  balpres ilegal  Mendag  Menteri Perdagangan 
BERITA BALPRES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp