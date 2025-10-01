Mendag Kunjungi Pabrik FFI Cikarang, Resmikan Ekspor Produk Susu ke Asia Tenggara

jpnn.com, CIKARANG - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengunjungi pabrik PT Frisian Flag Indonesia (FFI) di Cikarang untuk meninjau secara langsung fasilitas produksi yang modern sekaligus ramah lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan juga secara resmi melepas ekspor produk FFI ke Malaysia dan Filipina.

Selain kedua negara tersebut, FFI juga telah mengekspor produknya ke Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.

Baca Juga: Program Menteri Perdagangan Budi Santoso Berpotensi Memajukan Sektor Perdagangan

Tahun 2025 FFI menargetkan ekspor sebanyak 4,500 kontainer dengan nilai sekitar Rp2 triliun per tahun. Menteri Perdagangan disambut Presiden Direktur PT Frisian Flag Indonesia, Gustavo Hildenbrand.

“Ekspor Indonesia menujukkan kinerja yang baik. Pada periode Januari-Juli 2025, ekspor nasional tumbuh 8,03% dibanding tahun sebelumnya, salah satunya berkat kontribusi industri pengolahan termasuk produk susu. Saat ini, lebih dari 80% ekspor Indonesia berasal dari produk olahan, menunjukkan daya saing industri yang makin kuat," kata Budi Santoso.

Dalam rangkaian kunjungan, Menteri Perdagangan juga menyaksikan sesi live shopping yang dipandu Direktur Marketing FFI Intan Ayu Kartika, yang bertujuan mengedukasi konsumen tentang pemilihan produk susu yang aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan keluarga.

“Produk Indonesia harus memiliki kualitas yang baik agar mampu bersaing di pasar global. Saya mengapresiasi langkah Frisian Flag Indonesia yang bermitra dengan berbagai UMKM, karena kemitraan ini memungkinkan mereka tumbuh, berinovasi, dan meningkatkan daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan terus mendorong ekspor dan memperluas akses pasar produk Indonesia, termasuk susu yang memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar global, saya berharap Frisian Flag Indonesia terus memperkuat kemitraan lokal dan berkontribusi nyata dalam pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, sehingga pertumbuhan industri juga dirasakan oleh peternak dan mitra lokal,” kata dia.

Pabrik FFI Cikarang diresmikan pada Juli 2024 dan berdiri di atas lahan seluas 25,4 hektar (setara 35 lapangan bola) dengan biaya pembangunan €257 juta (Rp3,8 triliun), menjadikannya investasi terbesar FFI dan induk perusahaannya, FrieslandCampina.