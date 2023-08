Mendag Zulhas Pimpin Pertemuan AEM-Uni Eropa, Bahas Banyak Hal

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan selaku AEM Chair memimpin Pertemuan Konsultasi AEM dengan Uni Eropa ke-19 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/8).

Pada pertemuan itu, dia didampingi Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga didampingi oleh Direktur Perundingan ASEAN, Dina Kurniasari, Deputi Kerja Sama Regional dan Sub-Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Dama Ekonomi ASEAN Kemenlu, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Selain itu hadir juga Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan.

Adapun delegasi Uni Eropa dipimpin oleh Head of Unit for Southeast Asia, Australia and New Zealand, Directorate-General for Trade, European Commission, Christophe Kiener.

Mendag Zulhas sapaan karibnya mengatakan pertemuan tersebut membahas beberapa isu, seperti perkembangan ekonomi regional dan global, hasil ASEAN-EU Commemorative Summit 2022.

Tak hanya itu, dalam pertemuan itu juga dibaha program kerja sama ekonomi ASEAN-Uni Eropa, dan program kerja perdagangan dan investasi ASEAN-Uni Eropa.

"Pandangan dunia usaha Uni Eropa adalah ASEAN merupakan kawasan dengan peluang ekonomi terbesar. Sebagian besar hasil survei menunjukkan bahwa tempat dengan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan yang prospeknya paling menguntungkan Uni Eropa adalah ASEAN," kata Mendag dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (25/8).

Kedua pihak juga akan mengadopsi Program Kerja Perdagangan dan Investasi ASEAN-Uni Eropa Tahun 2024–2025 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Kerja Perdagangan dan Investasi ASEAN-Uni Eropa 2022-2023.(mcr8/jpnn)



