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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Cek Penerima BSPS di Jakbar, Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah Lewat APBD

Selasa, 16 Juni 2026 – 06:32 WIB
Mendagri Cek Penerima BSPS di Jakbar, Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah Lewat APBD - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat meninjau langsung penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6).

Peninjauan yang juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti tersebut untuk memastikan bantuan perbaikan rumah diterima oleh masyarakat yang tepat.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito bersama rombongan berdialog langsung dengan warga penerima BSPS.

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Dialog juga dilakukan secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan di lokasi lainnya di Jakarta.

Mendagri mengecek langsung kondisi rumah warga penerima bantuan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Dia mengatakan pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

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Menurutnya, kunjungan lapangan bersama Menteri PKP dan Kepala BPS telah beberapa kali dilakukan di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta.

"Kami langsung turun ke lapangan saat ini, sudah berapa kali kita turun dengan Pak Ara (Menteri PKP), dengan Ibu Wini [Kepala] BPS," ujarnya.

Mendagri Tito bersama Menteri PKP dan Kepala BPS meninjau langsung penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Jakbar

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TAGS   Bedah Rumah  BSPS  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  Tito Karnavian  Mendagri Tito Karnavian  Kemendagri  Pemda  APBD 
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