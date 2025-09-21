Mendagri Dorong Satpol PP Ubah Citra dengan Pendekatan Humanis

Minggu, 21 September 2025 – 14:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sikap humanis bagi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, pendekatan humanis menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mengikis stigma negatif yang selama ini melekat.

“Dengan pendekatan yang lebih humanis, citra satpol PP akan makin positif di mata masyarakat, sehingga dukungan publik terhadap tugas mereka juga semakin kuat,” ujar Tito dalam siaran persnya, Minggu (21/9).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan setuju dengan arahan Mendagri.

Dia menilai arahan Mendagri Tito sebagai langkah tepat untuk meninggalkan pendekatan represif yang kerap menimbulkan ketegangan antara aparat dan masyarakat.

“Satpol PP harus mengedepankan pendekatan humanis. Mereka tidak boleh lagi mengutamakan tindakan represif dalam penertiban. Satpol PP harus menjadi sahabat masyarakat di daerah,” kata Iwan.

Iwan menambahkan arahan Mendagri ini merupakan strategi moderat untuk mencairkan hubungan antara aparat dan masyarakat pascademonstrasi pada Agustus lalu.

Sikap humanis Satpol PP, menurutnya, akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga ketertiban dengan cara yang lebih bersahabat.