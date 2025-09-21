Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Dorong Satpol PP Ubah Citra dengan Pendekatan Humanis

Minggu, 21 September 2025 – 14:34 WIB
Mendagri Dorong Satpol PP Ubah Citra dengan Pendekatan Humanis - JPNN.COM
Ilustrasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta. Foto: ANTARA/Ho/Satpol PP DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sikap humanis bagi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, pendekatan humanis menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mengikis stigma negatif yang selama ini melekat.

“Dengan pendekatan yang lebih humanis, citra satpol PP akan makin positif di mata masyarakat, sehingga dukungan publik terhadap tugas mereka juga semakin kuat,” ujar Tito dalam siaran persnya, Minggu (21/9).

Baca Juga:

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan setuju dengan arahan Mendagri.

Dia menilai arahan Mendagri Tito sebagai langkah tepat untuk meninggalkan pendekatan represif yang kerap menimbulkan ketegangan antara aparat dan masyarakat.

“Satpol PP harus mengedepankan pendekatan humanis. Mereka tidak boleh lagi mengutamakan tindakan represif dalam penertiban. Satpol PP harus menjadi sahabat masyarakat di daerah,” kata Iwan.

Baca Juga:

Iwan menambahkan arahan Mendagri ini merupakan strategi moderat untuk mencairkan hubungan antara aparat dan masyarakat pascademonstrasi pada Agustus lalu.

Sikap humanis Satpol PP, menurutnya, akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga ketertiban dengan cara yang lebih bersahabat.

Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh satpol PP untuk mengubah citra di masyarakat dengan pendekatan humanis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   satpol PP  Mendagri  Tito Karnavian  humanis 
BERITA SATPOL PP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp