Mendagri: Percepatan Pembersihan Sisa Bencana Aceh Harus Dimobilisasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan pembersihan menjadi pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur.

Tito berkata demikian saat hadir dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (30/12).

"Sekarang untuk masalah percepatan yang perlu dilakukan itu pembersihan, nomor satu sekali, terutama di Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur," kata eks Kapolri itu.

Tito mengatakan pembersihan tiga wilayah di Provinsi Aceh itu tak bisa diserahkan mandiri ke pemerintah daerah.

"Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi. Kemudian yang TNI sudah menambah pasukan, Polri juga menambah pasukan," ujar eks Kapolda Metro Jaya itu.

Dia mengatakan upaya pembersihan menjadi penting agar pemerintah daerah (pemda), terkhusus di Aceh Tamiang bisa aktif kembali melayani warga.

"Jadi, Tamiang ini memang harus betul-betul diserang, dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari, red) ke sana," lanjut Tito.

Kemendagri, kata dia, bersedia mengirim seribu praja dari IPDN untuk membantu bersih-bersih kantor pemerintah di Aceh Tamiang.