Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Tinjau Lokasi Longsor Cilacap, Minta Pemda Perkuat Mitigasi Bencana

Rabu, 19 November 2025 – 20:15 WIB
Mendagri Tinjau Lokasi Longsor Cilacap, Minta Pemda Perkuat Mitigasi Bencana - JPNN.COM
Mendagri Tito Karnavian meninjau lokasi longsor di Cilacap. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, CILACAP - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi bencana longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (19/11).

Dalam kunjungan itu, Tito menemui para korban terdampak dan memberikan penguatan kepada keluarga yang masih menanti hasil pencarian korban hingga hari terakhir operasi.

Tito meminta seluruh tim evakuasi dan pencarian korban yang terdiri dari Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan para sukarelawan untuk tetap solid dalam melakukan pencarian.

Baca Juga:

Dia menekankan pentingnya kerja cepat dan kompak guna mengurangi kegelisahan keluarga korban yang masih mencari anggota keluarganya.

Dalam pertemuan yang disertai dengan apel kesiapsiagaan bencana itu, Tito mengatakan sengaja datang langsung ke lokasi bencana.

“Saya datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan penanganan berjalan maksimal. Ini juga menjadi peringatan bagi pemda (pemerintah daerah) lain agar segera memperkuat mitigasi bencana,” ujar Tito.

Baca Juga:

Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkoordinasi dengan pemda dalam memetakan daerah rawan bencana. Hal ini penting mengingat intensitas curah hujan yang tinggi diprediksi masih akan berlangsung.

“Curah hujan akhir-akhir ini memang tinggi dan akan berlanjut. Ini berisiko, khususnya di Jawa yang padat penduduk. Kalau longsor terjadi di lahan kosong tidak masalah. Tapi kalau di permukiman, itu bisa menimbulkan korban,” ujar dia.

Mendagri Tito Karnavian meminta kepada para pemda memperkuat mitigasi bencana alam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mendagri  Tito Karnavian  Bencana Alam  Tanah Longsor 
BERITA MENDAGRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp