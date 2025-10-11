Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

jpnn.com, BINJAI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya, Mendagri Tito dan Menteri PKP mengecek langsung kondisi di dalam rumah.

Mendagri Tito menyampaikan rasa bahagianya melihat langsung antusiasme masyarakat yang menerima manfaat program perumahan tersebut.

“Karena tadi saya lihat waktu masuk (rumah), ibunya happy, rumahnya juga bagus. Dan, ya memang kami pemerintah, baik pusat maupun daerah bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujar Mendagri Tito dalam keterangannya, Sabtu (11/10).

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat meninjau Perumahan Kompos Patria Tama di Kabupaten Deli Serdang.

Mendagri menjelaskan dirinya bersama Menteri PKP turun langsung untuk melihat apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.

Dia mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program perumahan.