Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Tito Hadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Bogor

Rabu, 01 Juli 2026 – 16:21 WIB
Mendagri Tito Hadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Bogor - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Lapangan Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Foto: Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Lapangan Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung memimpin upacara tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

Selain Mendagri, hadir pula jajaran Kabinet Merah Putih lainnya termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Wamendagri Akhmad Wiyagus.

Baca Juga:

Hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta pejabat terkait lainnya.

Presiden Prabowo menyapa para pejabat yang hadir termasuk deretan mantan Kapolri. Salah satunya ialah Mendagri Tito.

“Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian Kapolri 2016-2019,” sapa Presiden.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Tema peringatan tahun ini, ‘Polri untuk Masyarakat’ adalah sangat tepat, ini adalah jati diri, ini adalah arah pengabdian, ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara,” ujar Presiden.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menghadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Lapangan Satuan Latihan Brimob Polri,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemendagri  Mendagri  Tito Karnavian  Prabowo Subianto 
BERITA KEMENDAGRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp