Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Kekompakan Forkopimda dan Hindari Korupsi

Kamis, 23 April 2026 – 13:54 WIB
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, MEDAN - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar menjaga kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang menjadi modal mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan bersih dari korupsi.

Pesan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026).

Mendagri Tito menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda.

Dia pun mengingatkan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya sangat menentukan stabilitas dan efektivitas pembangunan.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah pahami betul posisi sebagai Ketua (Forkopimda) itu untuk mengoordinasikan para pimpinan daerah,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya, Kamis (23/4).

Mendagri Tito menjelaskan daerah dengan Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial.

Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menghambat penanganan masalah di lapangan.

Mendagri Tito juga mendorong kepala daerah untuk membangun komunikasi yang intensif, baik melalui pertemuan formal maupun informal.

Ini pesan Mendagri Tito untuk kepala daerah saat menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Medan, simak selengkapnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kepala Daerah  Forkopimda  Mendagri Tito  Tito Karnavian  Kemendagri  Musrenbang  Medan  korupsi 
BERITA KEPALA DAERAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp