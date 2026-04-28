Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Tito Karnavian Ajak Pemda di Papua Perkuat Kolaborasi Dukung Program Perumahan

Selasa, 28 April 2026 – 09:58 WIB
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (tujuh dari kanan) saat menghadiri acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4) malam. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, SORONG - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan.

Upaya tersebut dinilai penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih, sektor perumahan telah menjadi kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam menghadirkan keadilan sosial.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menempatkan program perumahan sebagai salah satu prioritas nasional.

“Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar masalah perumahan,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Baca Juga:

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4) malam.

Mendagri Tito menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ini pesan Mendagri Tito Karnavian untuk Pemda di Papua yang disampaikan di acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM pada Senin (27/4) malam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   program perumahan  Mendagri Tito Karnavian  Kemendagri  Papua  Tanah Papua  perumahan 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp