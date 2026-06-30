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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Komisi II DPR Dukung Penguatan Wilayah Perbatasan

Selasa, 30 Juni 2026 – 05:58 WIB
Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Komisi II DPR Dukung Penguatan Wilayah Perbatasan - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat DPR dengan agenda pembahasan hasil kunjungan Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengapresiasi dukungan Komisi II DPR dalam upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan.

Menurut Tito, dukungan tersebut sangat penting mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan.

"Nah dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja," kata Mendagri Tito kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat DPR, Senin (29/6).

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Adapun agenda pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakartatersebut membahas hasil kunjungan Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara.

Mendagri menjelaskan, Tim Panja Komisi II DPR telah meninjau sejumlah titik di wilayah perbatasan Indonesia.

Dari hasil peninjauan tersebut, tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

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Pada kesempatan itu, Mendagri Tito juga menegaskan pentingnya keberadaan BNPP sebagai badan yang mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan.

Peran tersebut mencakup penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Mendagri Tito menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat DPR dengan agenda pembahasan hasil kunjungan Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara

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TAGS   perbatasan  Tito Karnavian  Mendagri Tito  Kemendagri  Komisi Ii Dpr  BNPP 
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