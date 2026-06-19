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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah di Matraman

Jumat, 19 Juni 2026 – 19:54 WIB
Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah di Matraman - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima BSPS atau bedah rumah di Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Jumat (19/6). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, MATRAMAN - Upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak terus diperkuat.

Langkah ini salah satunya dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar rumah tidak layak huni.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima BSPS atau bedah rumah di Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Jumat (19/6).

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Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah di Matraman

Peninjauan yang juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti tersebut untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.

Dalam peninjauannya, Mendagri Tito dan Menteri PKP melihat langsung kondisi dalam rumah sekaligus berdialog dengan pemilik.

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Dari keterangannya, penghuni rumah mengaku belum pernah mendapatkan bantuan perumahan. Program BSPS merupakan bantuan pertama yang ia terima selama menempati rumah tersebut.

Adapun berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS, warga yang bersangkutan memang layak menerima bantuan bedah rumah.

Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri PKP dan Kepala BPS meninjau langsung penerima BSPS atau bedah rumah di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur

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TAGS   Bedah Rumah  BSPS  Tito Karnavian  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  hunian layak  masyarakat berpenghasilan rendah  MBR  Kemendagri 
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