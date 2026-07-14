Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kades Jaga Integritas & Kuasai Manajemen Pemerintahan

Selasa, 14 Juli 2026 – 15:12 WIB
Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kades Jaga Integritas & Kuasai Manajemen Pemerintahan - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II di Balai Purnomo Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (14/7). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, DEPOK - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan kepala desa (kades) perlu terus meningkatkan kapasitas, integritas, dan kemampuan manajerial agar mampu mengelola pemerintahan desa secara profesional.

Langkah ini penting agar kepala desa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat membuka Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II di Balai Purnomo Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (14/7).

Baca Juga:

Menurut Tito, berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan kementerian yang menangani urusan desa, hingga penyaluran Dana Desa telah mendorong lahirnya banyak desa maju dan mandiri.

Berbagai infrastruktur berhasil dibangun dan sejumlah desa mampu meningkatkan pendapatan melalui pengembangan potensi lokal.

Namun demikian, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi, salah satunya adalah masih adanya kepala desa yang tersandung persoalan hukum akibat lemahnya tata kelola pemerintahan maupun pengelolaan keuangan desa.

Baca Juga:

"Nah, ini problem nomor satunya ya persoalannya integritas," ujar Mendagri.

Terlebih kepala desa berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam dan tidak seluruhnya memiliki pengalaman dalam birokrasi pemerintahan.

Ini pesan Mendagri Tito Karnavian saat membuka Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II di Balai Purnomo Universitas Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kades  Kepala Desa  Mendagri Tito Karnavian  Kemendagri  pemerintahan desa  Program Kepala Desa Masuk Kampus 
BERITA KADES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp