JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP dalam Memperkuat Pengawasan

Kamis, 09 Oktober 2025 – 19:03 WIB
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP dalam Memperkuat Pengawasan
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kanan) di acara penandatanganan nota kesepahaman penguatan APIP daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berlangsung dalam Rakornas Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta, Kamis (9/10). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dia mengungkapkan APIP memiliki tiga peran utama, yakni sebagai pemberi peringatan dini sekaligus foresight, konsultan kepala daerah saat program berjalan (insight), serta penjamin kualitas kebijakan (oversight) pemerintah daerah (Pemda).

“Jadi Itjen Kementerian Dalam Negeri ini diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pemerintahan daerah. Nah, di daerah untuk bisa melakukan pengawasan efektif tentu harus menggunakan juga inspektorat, inspektur yang ada di provinsi, kab, kota-kota,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya, Kamis (9/10).

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito kepada awak media usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10).

Mendagri Tito menjelaskan keberadaan APIP sangat penting untuk melakukan pengawasan internal Pemda.

Melalui peran tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dapat terus diawasi, sehingga terhindar dari kesalahan dan pelanggaran.

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Rakornas Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Harapannya, forum ini mampu memperkuat soliditas sekaligus menjadi bentuk apresiasi dalam membangun iklim kompetitif jajaran inspektorat di daerah.

Ini pesan Mendagri Tito kepada seluruh kepala daerah di Rakornas Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta

