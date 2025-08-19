Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Mendagri Tito Minta Warga Pati Jangan Anarkistis, Sudewo Agar Lebih Santun

Selasa, 19 Agustus 2025 – 08:51 WIB
Mendagri Tito Minta Warga Pati Jangan Anarkistis, Sudewo Agar Lebih Santun - JPNN.COM
Aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. FOTO: ANTARA/Aji Styawan.

jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan warga Pati, Jawa Tengah jangan anarkistis jika ingin kembali menggelar aksi unjuk rasa.

Diketahui unjuk rasa besar-besaran sebelumnya terjadi demi menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri gegara menaikkan tarif PBB.

Mendagri Tito Minta Warga Pati Jangan Anarkistis, Sudewo Agar Lebih SantunFoto tangkapan layar saat Bupati Pati Sudewo dilempari sendal dan botol air mineral saat menemui pengunjuk rasa yang menuntut dirinya mengundurkan diri di Alun-alun Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA/HO-Screenshot.

Baca Juga:

Menurut Tito, penyampaian pendapat merupakan hal yang tidak dilarang.

Di sisi lain, mantan Kapolri itu mengingatkan bahwa proses Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Pati terkait Bupati Pati Sudewo masih tetap berjalan.

"Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati, kan, tetap bisa berjalan," ujar Tito di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Baca Juga:

Jenderal purnawirawan Polri itu mengatakan bahwa pemerintahan di Jember pun sebelumnya sempat mengalami kasus yang serupa dengan Pati, ketika pemakzulan bupatinya diproses oleh DPRD.

Namun, kala itu pemerintahan di Jember masih tetap berjalan seperti biasanya.

Mendagri Tito Karnavian meminta warga Pati yang mau unjuk rasa lagi jangan anarkistis. Bupati Sudewo juga agar lebih santun kepada masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   warga Pati  sudewo  Bupati Pati  mengundurkan diri  Mendagri Tito  Tito Karnavian  tarif PBB  Pemakzulan  Bupati Pati Sudewo 
BERITA WARGA PATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp