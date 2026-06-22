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JPNN.com - Ekonomi

Mendagri Tito: Optimalisasi Program Perumahan Rakyat Pacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Senin, 22 Juni 2026 – 20:30 WIB
Mendagri Tito: Optimalisasi Program Perumahan Rakyat Pacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan optimalisasi program perumahan rakyat tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian layak, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Program tersebut akan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar,” kata Mendagri Tito saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6).

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Mendagri Tito: Optimalisasi Program Perumahan Rakyat Pacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mendagri Tito menjelaskan, persoalan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan karena adanya kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian yang layak.

Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

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Menurutnya, upaya tersebut perlu didukung pemerintah daerah (Pemda), termasuk di kawasan Indonesia Timur.

Dukungan daerah akan mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mendagri Tito menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6)

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TAGS   program perumahan  Perumahan rakyat  ekonomi daerah  Tito Karnavian  Kemendagri 
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