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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendagri Tito Paparkan Keberhasilan Kemendagri Optimalkan Anggaran di Tengah Efisiensi

Kamis, 16 Juli 2026 – 18:55 WIB
Mendagri Tito Paparkan Keberhasilan Kemendagri Optimalkan Anggaran di Tengah Efisiensi - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (dua dari kanan) bersama jajarannya saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2025 di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak menghambat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu tercermin dari realisasi anggaran Kemendagri yang mencapai Rp 3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp 3,79 triliun.

“Dan ini, [capaian] 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga,” kata Mendagri Tito saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2025, Kamis (16/7).

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Mendagri Tito menjelaskan, semula pagu awal anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp 4,79 triliun.

Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pagu tersebut menjadi Rp 2,61 tirilun.

Kemudian, melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagu efektif Kemendagri meningkat menjadi Rp 3,79 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis.

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Mendagri Tito secara rinci menjelaskan tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program Kemendagri.

Di antaranya penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mendukung belanja wajib dan kegiatan prioritas, serta penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Mendagri Tito menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2025

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TAGS   Kemendagri  Kinerja anggaran   Mendagri  efisiensi  APBN 2025  Tito Karnavian  Anggaran 
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