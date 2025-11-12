Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Mendagri Tito Raih Anugerah Adat dari Wali Nanggroe Aceh, Muzakir Manaf Ucapkan Selamat

Rabu, 12 November 2025 – 11:42 WIB
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kiri) saat menemui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (11/11). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menerima penghargaan gelar kehormatan adat dari Wali Nanggroe Aceh.

Pemberian gelar tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi dan pengabdian Tito sebagai Mendagri maupun dulu saat masih menjabat sebagai Kapolri.

“Saya ucapkan selamat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri supaya sukses dan selalu bahagia kita harapkan,” ujar Muzakir saat menemui Mendagri Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (11/11).

Muzakir menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung dalam upacara pengukuhan gelar adat oleh Wali Nanggroe Aceh di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (12/11).

Dia berhalangan hadir karena tengah menjalankan tugas negara sehingga harus bepergian ke luar kota.

“Saya memohon beribu mohon maaf atas ketidakhadiran saya,” ucapnya.

Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Gubernur Aceh Muzakir.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Wali Nanggroe Aceh yang berencana memberikan gelar adat kepada dirinya.

