Mendagri Tito Sebut Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah

Jumat, 26 Juni 2026 – 20:53 WIB

jpnn.com, BELU - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi penyelenggaraan Parade Tenun di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya melestarikan tenun sebagai warisan budaya bangsa, tetapi juga mendorong kreativitas, menggerakkan perekonomian, dan mengembangkan pariwisata daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito pada kegiatan 'Exotic Tenun: Parade Tenun dan Fashion Show' di Pelataran Mal Pelayanan Publik Timor-Atambua, Kabupaten Belu, NTT, Jumat (26/6).

"Malam ini adalah festival tenun. Tadi kita sudah lihat fashion show, dan sekarang ada pamerannya. Saya hormat dan respect dengan acara ini," kata Mendagri Tito.

Mendagri Tito menilai kegiatan tersebut memberikan berbagai manfaat.

Pertama, mempertahankan budaya tenun.

Menurutnya, tidak semua daerah memiliki kemampuan menenun seperti masyarakat Belu.

"Jangan sampai nanti [tenun] kita diambil oleh orang luar negeri. Harus mempertahankan budaya, melalui festival acara-acara ini," ujarnya.