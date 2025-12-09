Mendagri Ungkap Ada Pemda yang Terkena Bencana di Sumatra Hanya Punya Duit Rp 750 juta

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Sumatera yang terkena bencana memiliki sisa anggaran belanja tak terduga (BTT) hanya sedikit.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan dari beberapa daerah tersebut bahkan ada anggaran BBT-nya yang hanya tersisa Rp 750 juta.

Menurut dia, kondisi keuangan yang hanya tersisa sedikit yang dimiliki Pemda karena saat ini sudah akhir tahun.

Baca Juga: Mendagri Tito Minta Daerah Petakan Titik Rawan Longsor dan Banjir

Dia pun sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, yang langsung direspons dengan penyaluran anggaran sebesar Rp4 miliar bagi masing-masing kabupaten terdampak bencana.

"Sangat surprise kami, saya sangat berterima kasih betul atas nama rekan-rekan kepala daerah ya terutama yang 52 kabupaten ditambah 3 gubernur, karena beliau (Presiden) menyampaikan langsung bukan Rp 2 miliar, tetapi dibantu Rp 4 miliar," kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa penyaluran uang tersebut diperkirakan akan sampai kepada rekening pemda pada hari ini maupun besok, Rabu (10/12).

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Dianugerahi Gelar Petua Panglima Hukom dari Wali Nanggroe Aceh

Untuk mengelola anggaran itu, dia pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah agar dana tersebut betul-betul dipakai untuk kebutuhan masyarakat yang mengungsi.

"Karena spesifik gitu ya. Masalah kebutuhan perempuan, masalah popok, pampers, kemudian ada yang minta sabun, detergen, sampo, lain-lain itu bisa diambil dari situ. Plus cadangan punya pemerintah daerah sendiri BTT yang masih ada," katanya.