Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mendagri Ungkap Ekonomi Papua Tengah Minus, Ini Penyebabnya

Selasa, 25 November 2025 – 12:23 WIB
Mendagri Ungkap Ekonomi Papua Tengah Minus, Ini Penyebabnya - JPNN.COM
Mendagri Tito Karnavian. Foto: arsip jpnn.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ekonomi Papua Tengah negatif atau minus.

Penyebab minus tersebut, yakni ekspor PT Freeport Indonesia yang terhambat. Adapun, daerah operasi PT Freeport Indonesia masuk dalam kawasan Papua Tengah.

Hal itu dia katakan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (24/11).

Baca Juga:

"Di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor yang membuat produksinya mereka menjadi tertahan," ucap Tito.

Tito mengungkapkan bahwa pemerintah membahas terkait pertumbuhan ekonomi daerah sebulan sekali.

Untuk saat ini, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku Utara.

Baca Juga:

"Saya juga diberikan tugas, kalau inflasi seminggu sekali, sebulan sekali pertumbuhan ekonomi daerah kita bahas. Di mana yang tertinggi, misalnya Maluku Utara," kata dia.

Selain itu, eks Kapolri itu mengaku menerima tugas untuk menjaga inflasi daerah.

Tito mengungkapkan bahwa penyebab minus tersebut, yakni ekspor PT Freeport Indonesia yang terhambat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Provinsi Papua Tengah  Mendagri  Tito Karnavian  papua tengah 
BERITA PROVINSI PAPUA TENGAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp