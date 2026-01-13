Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Mendes Yandri Yakin Turnamen Esports Desa Lahirkan Petarung Tangguh dan Hebat

Selasa, 13 Januari 2026 – 19:03 WIB
Mendes Yandri Yakin Turnamen Esports Desa Lahirkan Petarung Tangguh dan Hebat - JPNN.COM
Mendes Yandri meyakini jika turnamen esport desa melahirkan para petarung hebat dari desa-desa di Tanah Air. Foto: Kemendes

jpnn.com, BOYOLALI - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri Grand Final Turnamen Esports Desa 2026 pada Selasa (13/1/2026).

Mendes Yandri meyakini jika turnamen itu melahirkan para petarung hebat dari desa-desa di Tanah Air.

"Insya Allah, dari lomba Esports Desa ini akan lahir para pemain-pemain tangguh, para petarung-petarung hebat, sehingga bisa membanggakan desanya, membanggakan kabupatennya, provinsinya, dan pada akhirnya bisa membanggakan Republik Indonesia," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Baca Juga:

Mendes Yandri meyakini Turnamen Esports merupakan kompetisi yang menjanjikan bagi para peserta, terutama pemenang.

Yandri menilai potensi atau bakat generasi muda di desa harus diarahkan secara baik, seperti melalui penyelenggaraan Turnamen Esports Desa Nasional yang merupakan salah satu rangkaian acara memperingati Hari Desa Nasional 2026 pada 15 Januari mendatang.

"Tadi saya kaget, ternyata ada transfer pemain ekspor yang bernilai 50 miliar rupiah. Artinya, industri ini sangat menjanjikan dan memang harus kita arahkan kepada hal-hal yang positif," kata Mendes Yandri.

Baca Juga:

Sebelumnya, Dirjen Percepetan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo mengatakan, turnamen Esports Desa ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga untuk menjaring talent-talent ekonomi kreatif desa.

Untuk pemenang disiapkan hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp10 juta serta Piala Bupati Boyolali.

Mendes Yandri meyakini jika turnamen esport desa melahirkan para petarung hebat dari desa-desa di Tanah Air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mendes yandri  Kemendes  eSports  Esports Desa  gim Free Fire  Mobile Legend 
BERITA MENDES YANDRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp