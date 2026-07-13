Mendiagnosis Kesehatan Fiskal Bangsa

jpnn.com - Mengetahui secara utuh bagaimana uang rakyat dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan bukanlah perkara mudah.

Angka-angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mencapai ribuan triliun rupiah, istilah teknis seperti fiscal rules atau inflation targeting framework, serta jalinan kelembagaan yang rumit antara DPR, Pemerintah, Bank Indonesia, dan BPK, kerap menciptakan jarak antara warga negara dan sumber daya yang sesungguhnya milik mereka sendiri.

Membaca buku General Check Up Keuangan Negara: Perspektif Anggaran Publik karya Dr. Yurisman Star, Prof. Eric Alan Jones, Notrida Mandica, dan Desmar Panggarbesi, dapat mengurai kerumitan itu, bahkan menemukan jawabannya.

Buku ini lahir bukan dari menara gading akademis semata, melainkan dari pengalaman langsung menjalani proses pengawasan fiskal dan moneter di Komisi XI DPR RI.

Dr. Yurisman Star sendiri, penulis utama buku ini, membawa latar belakang lintas disiplin yang jarang dimiliki satu orang sekaligus: sarjana akuntansi, sarjana hukum, sekaligus doktor ilmu pemerintahan, yang juga malang-melintang sebagai konsultan otonomi daerah, praktisi usaha, dan kini advokat.

Perpaduan itu tampak jelas dalam cara buku ini membedah keuangan negara — tidak sekadar sebagai neraca teknokratis, tetapi sebagai cermin etika kekuasaan.

Bukan Sekadar Metafora

Judul “General Check Up” dipilih bukan tanpa alasan.